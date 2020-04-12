就本報上周報道，匯豐小股東權益大聯盟發起人之一的「Ken Sir」呂宇健，去年底曾在中小型業主會舉行的多場講座教路「組團收舊樓」，事隔數日後呂宇健發表回應，強調與業主會會員從未提出過任何強拍申請，並指講座中提及的種種做法，純屬「描述市場上存在的不正當手段，提醒學員留意，內容全屬教學討論用途」。呂又指，他與「寶庭重建發展」和「寶庭重建策劃」的業務，有徵詢獨立法律意見，絕不涉及非法集資，包括集體投資計劃等，亦不會利用今次匯豐維權活動所得的資料於其他業務上。

呂宇健在回應中指出，「寶庭重建發展」和「寶庭重建策劃」的業務涉及土地及物業收購，公司按照香港法律以有限公司形式註冊，全部董事及股東經過公司註冊處審核並登記，資料公開透明。他及重建公司從未亦無權管理及控制該等股東公司的任何日常營運及公司決定。

同時，他與「寶庭重建發展」和「寶庭重建策劃」的業務，有徵詢獨立法律意見，絕不涉及非法集資，包括集體投資計劃，又期望傳媒作出評論時，能保持客觀立場，避免先入為主。

而業主會的課程提及的所有有關物業買賣和租賃的意見，全部符合香港法律、金管局和銀行的按揭要求，亦不牽涉有銀行提供便利，課程中提及的說法只是以比較通俗易明的字眼及說法向學員解說。

呂宇健又指，他從事舊樓重建相關業務已達十餘年，有關他及相關公司業務的合作伙伴或生意往來，涉及商業機密，不能透露合作單位的身份及業務內容。而重建公司旗下100% 全資擁有的子公司寶庭置業(香港)於2018年10月24日投得新界屯門藍地福亨村住宅地盤項目，已根據地契及相關法例要求，在早前向城市規劃委員會正式遞交申請文件，現已完成公眾諮詢程序，並已排期審議申請。若過程順利，地盤相信能在一年內動工。

至於有關他與葉子晴為何未在業主會講座上披露其與順裕資產管理的關係，呂宇健表示，葉子晴為業主會的導師，同是亦受僱於順裕資產管理，惟順裕資產管理與業主會業務並無關係。