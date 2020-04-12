財政司司長陳茂波發表網誌，指由於經濟不景將影響今年的稅收和賣地收入，加上兩輪防疫抗疫基金分別300億元及1375億元，今年度的財政赤字將會大幅增加至2800億元或以上。當中第二輪防疫抗疫基金規模1375億元，估計對本地生產總值提供2個百分點的緩衝，連同第一輪措施及財政預算案逾1200億的紓困措施，合共涉及約2900億元，相等於本地生產總值近10%，力度與其他主要市場相近。

他又指，由於措施屬特殊環境下的特殊一次過措施，雖令本港的財政儲備由11000多億元水平降到8000至9000億元左右，但仍相等於14至15個月的政府開支，但仍然可以承擔。

陳茂波指出，疫情在海外仍未受控，香港所受的影響在短期內將難以消除，須盡力避免出現大規模失業，否則會進一步削弱需求，引發經濟和就業出現「螺旋式下滑」。政府上周推出了第二輪防疫抗疫基金，力求在最大範圍保住就業、也保住企業，從而穩住經濟和信心。

當中800億元是用作推出「保就業」計劃，包括向合資格的僱主提供工資補貼，希望提供誘因促使企業在目前艱難的環境下盡可能不裁員，相信能讓一百多萬名打工仔受惠。此外，政府亦會用60億元、在未來兩年在公私營界別創造約三萬個職位。他表示，保就業重點不單關乎經濟，更重要的是民生。

另一個重要元素是保企業。因為企業提供就業機會，也是供應鏈中的一環，因此，保企業能保住經濟活動的暢順運作和市民能享受的服務選擇。如果支持企業的覆蓋面夠廣泛，也有助避免因出現連環信貸風險，而影響金融穩定。

在防疫抗疫下，本地消費及外貿這兩大經濟引擎均突然被煞停，很多企業生意大幅下跌外，還面對巨大的資金周轉壓力。故此對中小企融資擔保計劃作了大幅調整。就貸款上限而言，八成信貸擔保的貸款上限由1500萬元增加到1800萬元；九成信貸擔保的上限則由600萬元增加到800萬元，並放寬了申請資格，讓更多受疫情影響的企業，包括上市公司也可申請。

至於百分百擔保的上限則由200萬元增加到400萬元，並將政府的承擔額增加至500億元，讓更多中小企受惠。就息率而言，八成及九成信貸擔保計劃將增設為期一年、不超過三厘的利息補貼，以紓緩企業的利息開支。

他又指出，透過金管局推出多方面的措施，力求讓市場有更充裕的資金環境。包括一個月內先後下調了逆周期緩衝資本(CCyB)要求和將監管儲備減半，合共釋放了7,000至8,000億元的額外貸款空間。金管局今個月又將減發外匯基金票據，增加銀行同業市場整體港元流動性約200億元，局方並另與美國聯儲局安排了回購協議，為本港市場提供額外的美元流動性，亦有助緩減資金的成本。