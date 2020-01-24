油組（OPEC）及俄羅斯等主要產油國舉行視象會議，雖然沙特及俄羅斯在香港時間今早達成減產協議，但據報長達9小時的會議當中，有相當部分的時間是各國說服墨西哥參與減產，而墨西哥代表竟在中途離開會議。消息導致油價由升轉跌。

不過今晚最新消息是，在美國協助下，墨西哥終同意減產。

墨西哥能源部長Rocio Nahle Garcia今早透過Twitter指，該國只想日減10萬桶產量，但是各與會國則希望墨西哥日減40萬桶。會議因此陷入僵局。在OPEC其後發出的聲明，最後一段亦特別指明，墨西哥未同意減產協議，而協議的達成條件之一是墨西哥同意。

直到今晚，在香港時間8時後傳出好消息，墨西哥總統洛佩斯親自舉行發佈會，爆出在與特朗普通話後，終於打破僵局，和油組達成減產協議，比原先需要減產40萬桶，更可接受。他透露，美國同意減產25萬桶作為補償，因此令到墨國最終淨減產10萬桶。

克里姆林宮發言人表示，俄羅斯認為新的OPEC+協議已經是達成了，而總統普丁對協議抱有非常積極的看法。

隨著油組達成減產協議，市場現時的焦點，將轉向今晚由沙特主持的二十國集團（G20）能源部長的視象會議。市場預期，美國、加拿大據此可能會把石油產量減產，令20國集團成員國據此按日削減500萬桶，藉此加大支持油價的力度。