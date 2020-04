無論是聲稱等匯豐控股(0005)股息「救命」的散戶、坊間一眾的財經演員,甚或是國家領導人兼前特首梁振英,知悉匯控取消派息後無不口誅筆伐、肆意鞭撻,似乎沒有人真正思考:「匯控管理層錯在那裡?」匯控管理層錯不在取消派息,錯在葛霖年代(Stephen Green)年代開始的西向東移策略,將業務過份集中於亞太地區。

要投資匯控要先了解她的歷史以及她面對的監管機構。匯控前世今生都與香港密不可分,匯豐銀行在1865年3月在香港開業,輾轉百年間進行過多次併購重組及總部遷冊。匯控在1991年進行業務重組並在1993年將總管理處由香港遷往倫敦(為什麼要在回歸前遷冊,原因你知我知,不贅),自此總公司的監管機構便屬於英倫銀行,至於旗下各國的分公司仍受經營所在地監管。

匯控的業務在2008年前分散世界各地,並以環球金融地方智慧(The world’s local bank)作為集團口號,不過匯控業務國際化的局面在2009年後開始變化,出現所謂的西向東移傾斜現象。匯控之所以出現業務西向東移,與2008年金融海嘯後英國監管機構多次提高針對銀行的稅率有關,匯控甚至在2012年2月將行政總裁辦公室常駐香港,以及在2015年考慮再次遷冊,離開英國。

「國際公認的監管制度和法律體系,以及處理複雜國際事務的豐富經驗。」(The UK has got a very developed and internationally-respected regulatory and legal system. It has considerable experience in dealing with complex international matters.) 匯控前主席范智廉(Douglas Flint)2016年決定將總部留在英國時說得直白,就是匯控無論從那裡賺錢收入來源來自那裡,都要遵守這個國際公認的監管制度及法律體系。這個亦是投資者應該考慮的監管風險,這些風險包括稅率、一級核心資本要求等監管要求。

這次匯控取消派息屬於不可抗力事件,管理層已宣布派息甚至進行除淨,但面對英倫銀行透過審慎監管局發出要求取消派息的書面通知,管理層可以做什麼?相對於坊間要求削減高層花紅的建議,我認為匯控管理層未來首要任務是將業務分散,特別是亞太區地緣政治風險有增無減。

截至2019年年底止,匯控按列賬基準收入為560.98億美元,若按地區劃分的列賬基準收入的話,亞洲、歐洲、北美洲、拉丁美洲以及中東與北非分別佔49%、29%、11%、5%及6%,不過亞洲業務卻是集團主要盈利來源,以2018年數據,佔逾89.5%,單是亞洲區列賬基準除稅前盈利已達177.9億美元,歐洲錄得8.15億美元虧損、北美洲、拉丁美洲以及中東與北美則分別錄得7.99億美元、5.59億美元及15.6億美元盈利。匯控管理層若無視單一地區佔集團盈利貢獻近90%的風險,一旦亞太區出現任何不可抗力事件(例如疫症、戰爭),將嚴重影響集團運作,屆時不單純是派息與否問題。

自由經濟資本市場下「牛唔飲水唔撳得牛頭低」,以「Looplooploop大法」槓桿式炒賣匯控套息的散戶在發起行動前,有沒有考慮過投資涉及監管風險?若果股票市場可以輸打贏要,早前購入海底撈(6862)的散戶又會否因為海底撈就門市加價一事道歉,並將價格回恢到1月26日前標準發起聲討行動?

李鴻彥