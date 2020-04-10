無論是聲稱等匯豐控股（0005）股息「救命」的散戶、坊間一眾的財經演員，甚或是國家領導人兼前特首梁振英，知悉匯控取消派息後無不口誅筆伐、肆意鞭撻，似乎沒有人真正思考：「匯控管理層錯在那裡？」匯控管理層錯不在取消派息，錯在葛霖年代(Stephen Green)年代開始的西向東移策略，將業務過份集中於亞太地區。

要投資匯控要先了解她的歷史以及她面對的監管機構。匯控前世今生都與香港密不可分，匯豐銀行在1865年3月在香港開業，輾轉百年間進行過多次併購重組及總部遷冊。匯控在1991年進行業務重組並在1993年將總管理處由香港遷往倫敦(為什麼要在回歸前遷冊，原因你知我知，不贅)，自此總公司的監管機構便屬於英倫銀行，至於旗下各國的分公司仍受經營所在地監管。

匯控的業務在2008年前分散世界各地，並以環球金融地方智慧(The world’s local bank)作為集團口號，不過匯控業務國際化的局面在2009年後開始變化，出現所謂的西向東移傾斜現象。匯控之所以出現業務西向東移，與2008年金融海嘯後英國監管機構多次提高針對銀行的稅率有關，匯控甚至在2012年2月將行政總裁辦公室常駐香港，以及在2015年考慮再次遷冊，離開英國。

「國際公認的監管制度和法律體系，以及處理複雜國際事務的豐富經驗。」(The UK has got a very developed and internationally-respected regulatory and legal system. It has considerable experience in dealing with complex international matters.) 匯控前主席范智廉(Douglas Flint)2016年決定將總部留在英國時說得直白，就是匯控無論從那裡賺錢收入來源來自那裡，都要遵守這個國際公認的監管制度及法律體系。這個亦是投資者應該考慮的監管風險，這些風險包括稅率、一級核心資本要求等監管要求。

這次匯控取消派息屬於不可抗力事件，管理層已宣布派息甚至進行除淨，但面對英倫銀行透過審慎監管局發出要求取消派息的書面通知，管理層可以做什麼？相對於坊間要求削減高層花紅的建議，我認為匯控管理層未來首要任務是將業務分散，特別是亞太區地緣政治風險有增無減。

截至2019年年底止，匯控按列賬基準收入為560.98億美元，若按地區劃分的列賬基準收入的話，亞洲、歐洲、北美洲、拉丁美洲以及中東與北非分別佔49%、29%、11%、5%及6%，不過亞洲業務卻是集團主要盈利來源，以2018年數據，佔逾89.5%，單是亞洲區列賬基準除稅前盈利已達177.9億美元，歐洲錄得8.15億美元虧損、北美洲、拉丁美洲以及中東與北美則分別錄得7.99億美元、5.59億美元及15.6億美元盈利。匯控管理層若無視單一地區佔集團盈利貢獻近90%的風險，一旦亞太區出現任何不可抗力事件(例如疫症、戰爭)，將嚴重影響集團運作，屆時不單純是派息與否問題。

自由經濟資本市場下「牛唔飲水唔撳得牛頭低」，以「Looplooploop大法」槓桿式炒賣匯控套息的散戶在發起行動前，有沒有考慮過投資涉及監管風險？若果股票市場可以輸打贏要，早前購入海底撈（6862）的散戶又會否因為海底撈就門市加價一事道歉，並將價格回恢到1月26日前標準發起聲討行動？

李鴻彥