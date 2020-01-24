美國新領失業救濟人數達660萬，不過，聯儲局推出規模2.3萬億美元的新一輪刺激措施，主席鮑威爾稱，聯儲局將「強力、主動、積極」 的運用全部力量推動經濟復蘇，刺激美股三大指數高開，其中，道指高開257點後，最多升575.42點或2.46%。

另外，沙特與俄羅斯兩國達成深度減產共識，各自將產量降到大約850萬桶/日，有代表稱OPEC+所有成員國將在5月和6月實施大約1,000萬桶/日的減產。不過，投資者認為OPEC+的減產計劃不足以抵消疫情爆發對需求破壞的影響，加上，墨西哥不同意OPEC+減產計劃，紐約期油跌9.3%。今早，OPEC會議結束，沒有達成協議，談判原定於今日繼續，但其後OPEC代表稱，不會舉行新的會議，今天只有G20能源部長會議。

道瓊斯工業平均指數收市升285.8點，或升1.22%。標準普爾500指數收市升39.84點，或升1.45%。納斯達克綜合指數收市升62.67點，或升0.77%。

摩通是升幅最大道指成份股，收報102.76美元，升8.53美元或9.05%，高位升最多10.16美元或10.78%，低位則升2.66美元或2.82%。

科技股方面，蘋果收市報267.99美元，升0.72%，谷歌母公司Alphabet收市報1206.57美元，跌0.04%，亞馬遜收市報2042.76美元，跌0.01%，Facebook收市報175.19美元，升0.52%。

德國DAX指數收市升2.24%，報10564.74點；法國CAC 40指數收市升1.44%，報4506.85點；英國富時100指數收市升2.9%，報5842.66點。