港府第二輪撥出1375億元試圖救市，涉及向合資格僱主提供相當員工「半薪」的工資補貼，前提為僱主不會裁員。獨立股評人David Webb今日發表網誌，表示無差別的僱主補貼，對於部分本就不會裁員的行業，形同「意外之財」。

Webb形容政府的措施是「財政瘋狂（fiscally-insane policy）」，並指勢必將會吸引所有僱主一擁而上，申請補貼。Webb續指，若公司選擇不申請此補貼，相當於未有向股東盡到利益最大化的責任，因此呼籲所持倉的上市公司均申請。他指港府本有更好的方式利用財政儲備，但若政府一定要以這種方式施政，作為股東就一定要得其所得（we must all take what we can get）。

Webb表示，最新的千億「撒錢」計畫未必能幫助有需要的群體，反而更多幫助了沒有需要的行業。他以大型連鎖超市為例：超市近期因為人群恐慌購買而忙於補貨，銷售額亦因此上升，同時超市僅以低薪聘請員工，甚至可能要聘請額外人手，可以說是完全沒有裁員的計劃。Webb續指，現在港府向上述超市提供相當於每1000個職位5400萬元的補貼，到時職員的薪水如舊，而僱主及其股東將會因獲得意外的補貼大幅受益。

Webb認為，其他並不需要幫助、卻可能「大發橫財」的行業僱主包括社區便利店的運營商、零售銀行、保險公司及股票經紀等等，此類行業可能本身並無裁員意向，但依然將有機會獲得大額補貼。

Webb認為，在此類情況下，公司的董事沒有不申請該補貼的理由，因董事的職責便是要為股東最大化利益，包括申請一切合資格的補貼。他透露，聽聞政府部門已經要求至少一間公司不可申請補貼。Webb表示，政府無理由「恐嚇」公司不參與此計畫，此舉無異於要求大公司向政府交「自願稅」，要求政府澄清不會再私下勒令公司不申請僱傭補貼。

David Webb將自己持倉的股份名單羅列於文中，其中包括龍記集團（0255）、明輝國際（3828）、經濟日報（0423）等。他聲言：為最大化股東利益，上述公司對股東有信託責任去申請此次的「保就業計劃」補貼，否則公司不僅將會面對受股東訴訟的風險，在競爭對手皆申請的情況下，亦會令公司處於行業內劣勢。