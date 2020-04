港府第二輪撥出1375億元試圖救市,涉及向合資格僱主提供相當員工「半薪」的工資補貼,前提為僱主不會裁員。獨立股評人David Webb今日發表網誌,表示無差別的僱主補貼,對於部分本就不會裁員的行業,形同「意外之財」。

Webb形容政府的措施是「財政瘋狂(fiscally-insane policy)」,並指勢必將會吸引所有僱主一擁而上,申請補貼。Webb續指,若公司選擇不申請此補貼,相當於未有向股東盡到利益最大化的責任,因此呼籲所持倉的上市公司均申請。他指港府本有更好的方式利用財政儲備,但若政府一定要以這種方式施政,作為股東就一定要得其所得(we must all take what we can get)。

Webb表示,最新的千億「撒錢」計畫未必能幫助有需要的群體,反而更多幫助了沒有需要的行業。他以大型連鎖超市為例:超市近期因為人群恐慌購買而忙於補貨,銷售額亦因此上升,同時超市僅以低薪聘請員工,甚至可能要聘請額外人手,可以說是完全沒有裁員的計劃。Webb續指,現在港府向上述超市提供相當於每1000個職位5400萬元的補貼,到時職員的薪水如舊,而僱主及其股東將會因獲得意外的補貼大幅受益。

Webb認為,其他並不需要幫助、卻可能「大發橫財」的行業僱主包括社區便利店的運營商、零售銀行、保險公司及股票經紀等等,此類行業可能本身並無裁員意向,但依然將有機會獲得大額補貼。

Webb認為,在此類情況下,公司的董事沒有不申請該補貼的理由,因董事的職責便是要為股東最大化利益,包括申請一切合資格的補貼。他透露,聽聞政府部門已經要求至少一間公司不可申請補貼。Webb表示,政府無理由「恐嚇」公司不參與此計畫,此舉無異於要求大公司向政府交「自願稅」,要求政府澄清不會再私下勒令公司不申請僱傭補貼。

David Webb將自己持倉的股份名單羅列於文中,其中包括龍記集團(0255)、明輝國際(3828)、經濟日報(0423)等。他聲言:為最大化股東利益,上述公司對股東有信託責任去申請此次的「保就業計劃」補貼,否則公司不僅將會面對受股東訴訟的風險,在競爭對手皆申請的情況下,亦會令公司處於行業內劣勢。