【人事變動】港鐵委任陳振彬為獨董
文章日期：2020年4月9日 17:48
港鐵（0066）的最新股東通函披露，將於5月20日舉行股東周年大會，當中該集團建議委任陳振彬為新的獨立非執行董事，為期3年，任期由今年5月20日至2023年5月19日，每年董事酬金為36萬元，並會交付股東大會表決。
根據有關披露，現年62歲的陳振彬擁有超過30年製衣界經驗，並為寶的集團的創辦人及主席。他為李寧（2331）、榮豐聯合（3683）、迅捷環球（0540）及旭日企業（0393）的獨立非執行董事。雖然他與港鐵另一獨董吳永嘉，同時出任旭日企業的獨董，但是因為只出任獨董，因此不致影響在港鐵任職獨董的獨立性。陳本身未有參與7家或以上上市公司獨董。
港鐵相信，憑藉陳振彬的豐富和積極參與社區服務的經驗，包括青年發展、社會福利和區議會事務，他的加入將對董事局實有所益。
陳振彬目前亦為全國人民代表大會香港代表及可持續發展委員會成員，更是團結香港基金顧問。他更曾於2004年獲委任為青年事務委員會委員，並於2009 年至2015 年為其主席。他於2007年成立香港青少年發展聯會及為觀塘區議會前主席，也是扶貧委員會關愛基金專責小組副主席。過往他曾服務於財務匯報局、社會福利諮詢委員會，及個人資料(私隱)諮詢委員會。
同時，港鐵亦建議，重新委任獨董包立賢、陳黃穗、陳阮德徽及周元，向公司披露的履歷，他們現時均沒有擔任7家或以上上市公司的董事職位。
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