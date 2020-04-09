【虛擬銀行】Mox開放予特選客戶試用服務 銀行卡可用於銀通櫃員機
文章日期：2020年4月9日 16:56
由渣打牽頭的虛擬銀行Mox今宣布，現開放予特選客戶試用Mox的銀行服務。Mox行政總裁顧海（Deniz Güven）表示，是次讓特選客戶使用服務並分享用後感，是Mox試業非常重要的一步，能讓銀行為今年稍後正式推出服務作進一步準備。該行透露，有關服務包括客戶可在數分鐘內開立Mox戶口、建立個人化的儲蓄目標戶口，及使用無號碼銀行卡等。
該行指出，客戶毋須透過書面申請及等候，便可於數分鐘內開立Mox戶口，並可立即獲取銀行戶口及電子Mox卡，戶口不設最低結餘要求，開戶費用全免；同時銀行服務不受鎖定期限掣肘，客戶可自行命名戶口的名稱、隨時鎖卡和解鎖，以及自行決定戶口、銀行卡和客戶服務如何運作。Mox又將提供全新的儲蓄方式，客戶可以設定目標，為目標命名並實時追蹤儲蓄進度，亦可利用「存款計算機」及其他工具，建立個人化的自動儲蓄習慣，以實現目標。
此外，Mox早前已公布將與Mastercard合作，推出亞洲首張全功能的無號碼銀行卡，該實體卡上並沒印有任何號碼，有效降低個人資料被盜取的風險，而且一卡可同時辦妥提款及購物，更可以免費使用在全港超過3000部銀通自動櫃員機，及在全球各地接受Mastercard卡的自動櫃員機。該行又指，只須把該銀行卡於手機上輕拍，透過近場通訊（NFC）的非接觸式技術，便可即時啟動，毋須致電客戶服務中心。
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