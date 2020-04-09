【港股收市】港股全周累升逾千點 藍籌股僅3隻挫 瑞聲最弱
文章日期：2020年4月9日 16:24
港股於復活節長假前做好，午度一度抽高最多338點，高見24308點，收市升329點或1.38%，報24300點，創四周收市高位，成交金額938億元，較上日減少0.69%；國指升129點或1.33%，報9811點。過去一周，港股累升逾千點，升幅為4.6%。
匯控（0005）領升大市，埋單升2.76%，收報41元，貢獻恒指54點；其次為騰訊（0700），股價突破390元水平，收升1.66%，收報391.4元。
藍籌股僅3隻下跌，盈警股瑞聲（2018）表現最差，收市跌4.15%，收報40.45元；其次為瑞聲（2018）跌4.15%，收報40.45元，是跌幅最大的藍籌。其次為友邦（1299），收跌0.76%，報71.6元。
澳門政府向合資格僱員派1.5萬元，濠賭股有支持。金沙中國（1928）升7.03%，收報30.45元；銀娛（0027）升6.31%，收報48元。
渣打（2888）公布，行政總裁(CEO)溫拓思和財務總監(CFO)賀方德將放棄今年現金花紅，收市升逾半成，收報43.35元。
神州租車（0699）股東遭斬倉，午後跌幅收窄，埋單跌7.8%，收報2.01元。
其他報道
【支持抗疫】渣打CEO、CFO放棄今年現金花紅 無打算因疫情裁員
【公司業績】UNIQLO母企半年純利減12% 下調全年純利預測
【贖回潮】Calastone數據顯示新冠肺炎在全球蔓延 引發基金贖回潮