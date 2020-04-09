【抗疫在家】電訊盈科免費開放「Now E」串流內容至6月初
文章日期：2020年4月9日 16:20
電訊盈科（0008）今日宣布，由即日起至6月8日，Now E將免費提供超過串流內容，供全港市民收看。用戶只需下載「Now E」應用程式，並輸入代碼「NowFree」，便可免費享用有關內容。集團解釋，開放串流內容是希望市民在疫情期間能夠「抗疫在家，娛樂一家」。此外，用戶亦可透過今次Now E的優惠，收看由Viu Premium改編自英國劇集《Doctor Foster》的人氣韓劇《夫妻的世界》，以及ViuTV所製作的《二月廿九》。
集團同時表示，為照顧忠實客戶，會為現有的Now TV客戶開放超過10條頻道及精選自選服務，讓所有Now TV客戶於以上期間免費收看，當中包括荷里活猛片之家的HBO Family、MOViE MOViE等。集團董事總經理李凱怡表示，為回應本港市民因應新冠肺炎疫情而實踐社交距離及留守家中，決定為其帶來多一點正能量，免費提供更多娛樂在家中享用。
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