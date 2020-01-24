新冠病毒疫情對經濟帶來不確定性，投資者轉向避險資產。世界黃金協會(World Gold Council，簡稱WGC)最新發布數據顯示，今年首季全球黃金ETF資產管理規模錄得創紀錄的增幅，增長298噸、合計淨流入230億美元，為史上最高以美元絕對值衡量的季度資產管理規模增幅，持倉噸數增長為2016年以來季度最高。

報告稱，隨着全球央行啟動新一輪寬鬆，利率下滑將降低黃金持倉成本，黃金或表現強勁，黃金投資需求亦將受市場不確定性增加所推動，但同時這亦可能對金條金幣和金飾等消費需不利。

3月份全球黃金ETF持倉增加151噸，約合81億美元的淨流入，相當於資產管理規模的5%，這令總持倉規模達創紀錄的3185噸，主要因期內金價波動率達到金融危機水平，且美元金價在本月幾無漲跌。

WGC表示，新冠肺炎疫情對全球經濟短期以及長期影響的不確定性，令多數資產的波動率大幅上升，同時也令全球主要證券市場進入熊市，驅使投資者轉向債券及黃金等避險資產。在此背景下，3月份全球所有地區的黃金ETF都出現了強勁的流入。

展望未來，WGC預期近期驅動黃金投資需求的因素或將持續：廣泛的市場不確定性以及全球利率下滑後降低的黃金持倉成本；低利率對金價存在正面影響。隨着美聯儲在可預見的未來把利率降至零，黃金或表現強勁；全球各國政府為應對新冠疫情而頒布的數以萬億計的財政政策或導致高通脹的環境，有望長期支撐金價。

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