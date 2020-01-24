全球最大的基金交易網絡Calastone今天公佈其數據，展示2019冠狀病毒病（COVID-19）對香港基金資金流向的影響。在香港買賣的基金於今年3月面臨目前為止最大規模的贖回，Calastone網絡錄得淨資金流出額高達135億港元，當中主要來自債券基金。這些遠超於2019年社會動盪時所錄得的淨資金流出。

自疫情於在中國爆發以來，2020年第一季度整體錄得淨資金流出。而絕大多數的贖回在3月發生，因為COVID-19個案已擴散至全球各地，企業紛紛開始防疫措施如停工停課等。全球經濟衰退帶來的影響漸漸浮現，導致環球市場更加波動。香港方面，隨著旅遊人士從歐洲、澳洲及北美洲回港，3月底面臨第二波新冠疫情，投資者撤回資金，以應對目前狀況及日後挑戰。在2019年亦見資金流出，分別是5月和12月分別錄得33億港元和38億港元。但是，這些與最近疫情爆發期間所見的大幅度淨流出無法相提並論，顯示投資者對全球事件的反應更加劇烈。

Calastone亞洲區執行董事陳博昱表示，2019冠狀病毒病嚴重打擊投資者的信心。3月的市場波動促使資金流動，Calastone網絡錄得最高水平的淨流出，即使在去年社會動盪期間亦未曾見此情況。在世界各國奮力對抗疫情的同時，此情況恐怕會持續。

記者：龍彩霞

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