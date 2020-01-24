市場憧憬主要產油國減產，美股做好，港股今早跟隨高開，重返2萬4關口，半日最高見24232點，升261點，雖之後一度回落74點，低見24045點，仍穩守2萬4大關，半日收報24137點，升167點或0.7%，成交金額467億元；國指升73點或0.76%，報9755點。

匯控（0005）領升大市，半日漲2.01%，收報40.7元，貢獻恒指39點；其次為騰訊（0700），中午升0.83%，收報388.2元。藍籌中石藥（1093）跑出，收升5.17%，收報17.08元；盈警兼遭大行削目標價的瑞聲（2018）表現最差，半日跌4.86%，收報40.15元。

政府建議港鐵（0066）由7月1日起下調兩成車費，由港鐵及政府各自分攤，半日升0.12%，收報41.95元。

神州租車（0699）股東遭斬倉，開市已跌近6%，即市跌幅一度擴大，2元大關亦失守，最低見1.92元，瀉11.93%，收市報1.99元，跌8.72%。

HKTVmall母公司香港電視（1137）公布，其口罩下周一起登記抽籤，半日收報5.07元，跌1.55%；電視廣播（0511，TVB）則隨大市做好，收升1.3%，報10.04元。以現價計，港視市值46.18億元，TVB為43.9億元，意味前者市值仍超過TVB。

維他奶（0345）獲MUFG增持，半日一度高見27.15元，漲半成，收報26.85元，升3.7%。

其他報道

【流動性風險】惠譽：今年或有更多內房違約

【華為風波】華為余承東：首季消費業務增長好 P40無搭載Google

【A股午市】內地三大指數反彈 創業板升逾1%

【新冠肺炎】TikTok3月全球下載逾億次登榜首 Zoom排行第三

【股份異動】汽車股做好 內地進一步推汽車促銷政策

【股份異動】瑞聲一度創逾兩周最大跌幅 中金大削其目標價35%

【應對疫情】金管局：減發外匯基金票據 增加港元流動性

【新冠肺炎】WTO料今年貿易降幅超越十年前金融危機

【支持抗疫】匯控祈耀年將放棄分紅 杜嘉祺捐150萬鎊

【港股開市】恒指高開210點 瑞聲開市瀉6%藍籌