世界貿易組織(WTO)預測，今年的商品貿易萎縮幅度將超過10年前的全球金融危機，若各國攜手合作擊退新冠病毒又稱武漢肺炎，貿易將在2021年出現反彈。

世界貿易組織表示，今年全球貿易將驟降13%至32%，預測的寬度很大，因為公共健康危機對經濟的影響有太多不確定因素。

世貿組織總幹事阿澤維多(Roberto Azevedo)在聲明中表示，將今次與金融危機，甚至上世紀30年代的大蕭條相提並論是不可避免。然而，與當時不同是，銀行並不缺乏資本，經濟引擎也處於良好狀態。

他稱，疫情切斷發動機的燃料供應。如果燃料管道重新連接正常，可能會出現快速而強勁的反彈。

他又稱，保持市場開放和可預見性，對於刺激投資恢復至關重要。各國共同努力將比各自單獨行動更快地實現復蘇。而貨幣、財政和貿易政策都需要朝著同一個方向努力。他表示，轉向保護主義將造成新的衝擊。

世貿組織還指出，2019年的全球貿易情況不佳，受貿易緊張局勢，尤其是美中間的貿易緊張局勢的影響。組織預計，明年全球商品貿易將反彈21%至24%，這主要取決於冠狀病毒爆發的持續時間和政策應對的有效性。

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