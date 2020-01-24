【開市焦點】港股ADR升157點 留意神州租車、瑞聲
文章日期：2020年4月9日 09:00
歐美股市齊齊向上，標指更重返牛市，港股ADR亦升157點或0.65%，報24128點，個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.98%，折合報388.75元；匯控（0005）升1.07%，折合報40.33元；建行（0939）升0.23%，折合報6.24元。
美股三大指數期貨現升逾0.24%，亞股方面，日股跌0.53%，韓、澳則升1.5%及1.3%。
今日焦點股份可留意：
神州租車（0699）股東遭斬倉，並就餘下股權作初步討論，留意股價表現。
HKTVmall母公司香港電視（1137）公布，其生產的口罩獲ASTM標準Level 2認證，一盒30個以65元出售，每5個就有獨立包裝。
政府建議港鐵（0066）由7月1日起下調20%車費，由港鐵及政府各自分攤，為期半年，此外，公共交通費用補貼門檻由400元下調至200元。
丘鈦科技（1478）公布，集團3月攝像頭模組銷量3271.8萬件，按月升1.35倍，按年跌6%。
寶龍地產（1238）公布，三月份合約銷售金額為31.96億元人民幣，較2019年三月合約銷售金額46.24億元人民幣按年跌30.88%。
手機設備製造商瑞聲科技（2018）發盈警，並預計截至今年三月底止第一季度的純利約在4300萬元人民幣至6300萬元人民幣之間，按年減少85%至90%。
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