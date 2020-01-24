OPEC+周四將召開緊急會議，討論減產問題，據報俄羅斯準備減產160萬桶/日，阿爾及利亞預計OPEC+減產量可能達到1000萬桶/日，消息刺激油價上升，推高能源股，帶動大市向上，其中，標普500指數重返技術性牛市。另外，美國財長梅努欽稱，聯儲局將於本周推出針對中型企業的貸款計劃，加上歐美討論疫情措施解封的消息，刺激美股向上，除標普達技術牛市，道指及納指亦升至近四周高。

道瓊斯工業平均指數收市升779.71點，或升3.44%。標準普爾500指數收市升90.57點，或升3.41%。納斯達克綜合指數收市升203.64點，或升2.58%。

聯合健康保險是升幅最大道指成份股，收報267.83美元，升19.79美元或7.98%，高位升最多21.12美元或8.51%，低位則跌1.78美元或0.72%。

科技股方面，蘋果收市報266.07美元，升2.56%，谷歌母公司Alphabet收市報1207美元，升2.07%，亞馬遜收市報2043美元，升1.56%，Facebook收市報174.28美元，升3.23%。

德國DAX指數收市跌0.23%，報10332.89點；法國CAC 40指數收市升0.1%，報4442.75點；英國富時100指數收市跌0.47%，報5677.73點。