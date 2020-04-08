證券市場無紙化議題在港討論多年，港交所（0388）今日發布最新一份諮詢結果。其中顯示多數回應者同意推進新模式，港交所表示，將會繼續努力制定新模式的操作及技術細節，並指證監會正與政府合作修訂主題法例，以支援修改模式。諮詢續指，此後證監會亦會引入新的附屬法例、守則及指引。

新模式可容許投資者以自身名義持有電子股票，而不再需要透過代理人，因而無紙化模式下，股份過戶處的責任格外重大。諮詢透露，證監會現正制訂對股份過戶處的規管框架，其中重點關注過戶處的IT系統及基建是否足夠穩定、安全，料有關規章將會加入《證券及期貨條例》，並適時諮詢市場意見。

港交所表示，預期新法例將會賦權證監會，有權對股份過戶處施加紀律制裁，如撤銷認可、罰款及譴責等，此外亦有權對股份過戶處的業務和運作施加其他限制的權力。

該所又表示，亦將會考慮股份過戶處的管治、財務資源、內部監控措施及風險管理等各項事宜，以及風險及法律責任問題。

諮詢中有人士質疑，股份過戶處新增的責任是否會代替券商經紀，甚至取代經紀。港交所回應，過戶處及經紀功能上的重疊不會較現在有大改變，過戶處將繼續以發行人代理人的身分保存成員登記冊，不會擁有從事證券交易活動的權利。

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