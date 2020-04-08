港交所（0388）今日發布就證券市場無紙化的諮詢結果，其中多數意見同意推廣新交易模式。不同於現時投資者只能將無紙化股票寄存於券商名下，新系統可令投資者選擇以個人名義持有無紙形式證券。

港交所擬在2022年實施無紙化證券市場。根據諮詢結果，部分人士建議，推廣新模式的最初階段不應僅涵蓋香港公司的上市股份，港交所表示將會考慮提議。港交所又表示，將會盡可能縮短過渡期，及就每個階段事先給予充分通知，以確保市場準備就緒。

除股票外，現時市面上多數ETF發行人亦未能容許單位持有人在中央結算系統個人名義登記，有發行人表示，若提供此選擇，將會推高其成本。港交所表示，即使推行無紙化，也並不會強制要求基金發行人提供投資者在中央結算系統以自身名義登記。

新股市場方面，現時港股網上認購新股的方式主要包括透過中央結算系統電子認購新股（eIPO）及白表電子認購。港交所表示，推廣無紙化後，新流程將會取代現行程序，尤其是紙本申購程序將會取消，而eIPO及白表亦將會作出調整。港交所表示，因此公開發售的架構亦可能有改動，必要時將適時分享更多資料。

此外早前諮詢文件曾提及，港交所亦正探索縮短新股交收時間表的方案。諮詢顯示，有回應者認為改動可以幫助新上市股份及早買賣，並降低市場風險。但亦有回應者指出，縮短時間表建議只涵蓋公開發售部分，未涵蓋國際配售部分。港交所回應指，會在制訂新的時間表時考慮有關意見。

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