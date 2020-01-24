新冠肺炎疫情爆發，重創本地航空及旅遊業，簡接令機管局收益受壓。有傳機管局正與銀行商討一筆26億美元（約201億港元）的貸款，為第三跑道的興建提供資金。本報向機管局查詢，暫未獲對方回覆。

彭博引述知情人士指，這項為期五年的信貸額度，也用於一般公司用途，建議利率為香港銀行間同業拆息（Hibor）加72點子，連同收費的最高利率為Hibor加82點子。報道續指，即使在新冠肺炎影響下大，交通量暴跌，為三跑的融資仍在進行，不過在全球美元流動性緊縮的情況下，大中華區內的銀行融資成本亦因此上升。

早在2017年，機管局委聘匯豐銀行（0005），完成就第三跑道融資研究，工程造價估價為1415億元，當中260億元來自向旅客徵收的機場建設費，另外470億元來自機管局的營運盈餘，剩下的690億元需要對外融資籌集。機管局於去年2月，在其中期債券計劃下發行5億美元（約39億港元）的債券，相關債券票面利率為每年3.45厘，投資者回報率近3.5%，當時獲超額認購7倍。

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