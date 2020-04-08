一聲不吭的商家，隨時嚇你一跳，上周五（4月4日）傍晚由「民間」發起的「為醫護拍掌」（Clap For Carers）活動（簡稱「啪啪啪行動」），意外令信和「維穩B隊」身份曝光於大眾面前。

話說這個「啪啪啪行動」，由宣稱是非牟利機構的「香港社區基金」發起，斥資幾十萬於報章大賣廣告，呼籲市民每晚8時，到窗前或街上集體鼓掌、為前綫醫護人員打氣。但後來有人發現這個「香港社區基金」，背後由一間私人公司持有，當中董事與股東包括信和集團主席黃志祥子女黃永光、黃敏華、黃永龍、黃永耀及黃敏儀。

話說黃氏家族一直活躍於政治圈，長子黃永光多年來一直為林鄭充當政商之間的中間人，在反送中事件後，據聞他樂於穿針引線，約見各大媒體總編輯「傾下偈」，被政圈商圈稱為猶如「特首辦主任」在維穩。

而當然，這並非首次黃永光首次串連政界商界，早於2017年1月，已有本地報章就A1頭條報道《信和黃永光設飯局 林鄭密會富二代3小時 疑為參選特首拉票》，披露林鄭及其選舉團隊在金馬倫山大宅設宴，向各人講述對香港願景，由此可見，黃永光在政治上的精心佈局。

恰巧在林鄭擔任「房屋及規劃地政局」及「發展局」期間，與地產商建構耐人尋味的關係，積累不少不為外界所知的人脈網絡。《蘋果日報》曾以「林鄭主理項目 信和屢受惠」為題刊登一篇文章。

文章形容，信和無論在市區重建或文化保育項目上也能分一杯羹，例如其活化工廈政策讓地產商的工廈可「鬆綁」增值，政策推出時，信和近30座工廈也先後申請整幢改裝成辦公室或商場，同時又是市建局主要合作夥伴，承接不下10個項目，包括利東街「囍匯」、觀塘「觀月‧樺峯」等。而林鄭另一個力推的活化古蹟政策，黃永光亦有透過「香港歷史文物保育建設有限公司」，在09年處理活化舊大澳警置成文化酒店項目，林鄭更出席工程啟動禮和開幕禮，盛讚黃是「香港成功的企業家」。

至於另一家名字相若的「香港歷史文物活化建設有限公司」，就於2019年8月改名為「香港社區基金有限公司」，負責主理今次疫情期間為醫護打氣的「啪啪啪行動」。

題外話，除了在香港「維穩」，信和的主席黃志祥早前亦涉足台灣，過去幾年與韓國瑜有不少往來。早在2018年「九合一」選舉後前往高雄拜會韓國瑜，表面上是表達在高雄投資意願，之後在2019年韓國瑜訪港時也跟黃志祥會面，可惜的是，韓國瑜大敗予蔡英文，令信和黃氏政治投資失利。

而香港和台灣之外，信和當然不忘內地，信和透過在「大灣區共同家園發展基金」和「大灣區共同家園青年公益基金」兩個基金，前者伙拍央企包括有「放數」予內地企業，後者則派長子黃永光做青年工作。

「信和搞政治...可以話上中下三路簡直係...」毫無破綻丫嘛。

大灣區國舅

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