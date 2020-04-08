重慶機電（2722）副總經理楊泉今日在業績電話會議透露，去年受外圍政治局勢影響，純利按年下跌58.4%，而今年初因新冠肺炎疫情，對集團短期帶來嚴重衝擊，主要體現在訂單放緩、延遲與暫停，以及供應鏈及物流早期未完全回復，導致產能利用率下降，估計首季業務將與去年同期有差別。

楊泉指，隨著城市開始解封，廠房產能利用率在3月份已完全釋放，供應鏈及物流情況已好轉，現時正努力追趕進度，料第二季訂單能與去年同期持平，最壞情況或要到第三季才可以回復，但仍對全年的持續增長充滿信心。

至於首季訂單情況，從總量而言亦按年持平，但不同業務的訂單量差異明顯，當中以風電和壓縮機等業務訂單十分充足，但汽車和消費類業務訂單出現明顯不足。

記者：陳子凌

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