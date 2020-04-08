手機設備製造商瑞聲科技（2018）發盈警，並預計截至今年三月底止第一季度的純利約在4300萬元（人民幣·下同）至6300萬元之間，按年減少85%至90%。集團解釋，由於今年第一季度遇上新冠肺炎爆發，導致的停工期延長，除了季節性價格壓力及智能手機消費意欲下降引致收入減少，內地的防控措施亦對集團的生產計劃受影響，從二月農曆新年後至三月上旬期內大為收縮，加上實施相關應急管理及復工措施，增加的額外成本和特殊費用，對首季度淨利潤產生了重大不利影響。瑞聲今收報42.2港元，跌2%。

不過，集團強調，生產營運已從三月中旬恢復正常水平。集團認為，鑑於新冠肺炎的最新發展，仍未能確定今年餘下的時間，會否繼續對全球經濟及終端使用者需求帶來不利影響，但是集團仍然預期新智能手機型號在5G時代持續進行產品及規格升級，對中長期前景保持謹慎樂觀。

記者：葉子晴

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