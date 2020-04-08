港股結束兩連升 24000點得而復失 藍籌僅創科、中海外揚

港股午後續弱，無力收復24000點大關，日中最低見23984點，跌568點，收市跌282點或1.17%，報23970點，終止過去兩日升勢，成交金額945億元，較上日減少25.19%；國指跌164點或1.68%，報9681點。

中移動（0941）領跌大市，收挫2.69%，收報61.55元，拖低恒指31點。大市逾千隻股份下跌，藍籌僅兩隻向上，創科實業（0669）逆市升2.33%，收報55元，是升幅最大的藍籌；其次為中海外（0688），收市升0.38%，收報26.2元。聯通（0762）表現最曳，收跌3.37%，報5.16元，是跌幅最大的藍籌。

重磅股方面，騰訊（0700）遭總裁劉熾平減持60萬股，收市跌0.67%，收報385元，匯控（0005）連升兩日後回吐，埋單跌0.62%，收報39.9元。

油價向下，石油股回吐，中海油（0883）跌3.02%，收報8.67元；中石油（0857）跌2.01%，收報2.93元；中石化（0386）跌1.99%，收報3.95元。

外電報道，瑞幸創始人陸正耀保證金貸款違約，神州租車（0699）收市跌17.11%，報2.18元。

縱橫遊（8069）指，日本昨日對主要都府縣宣佈緊急狀態，公司已取消所有日本團至下月底，料影響首季財務表現，收市升5.93%，報1.25元。

中芯（0981）上調首季收入增長指引，收市升5.1%，收報13.96元。

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