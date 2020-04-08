評級機構標準普爾將澳洲的「AAA」信用評級之展望下調至負面，以反映該國在疫情導致經濟衰退的威脅下，實施大規模的財政刺激措施以及隨之激增的政府債務負擔。自2003年2月以來，澳洲一直獲得標普的AAA信用評級。

標普指，隨著疫情使澳洲經濟邁向衰退，聯邦和州政府實施巨額刺激措施，澳洲的整體政府債務將在2020和2021財政年度急劇惡化，赤字料升至GDP的7.5%左右。負面展望反映了澳洲面臨傾向於下行的財政和經濟風險，若房地產市場受重創，更可能威𠠴該國金融部門以及財政穩定。標普指，如果新冠病毒疫情造成的經濟破壞比該行當前預期更嚴重或持續時間更長，該行可能在未來兩年下調澳洲的評級。

澳元在今日最多跌0.88%，兌美元低見0.6116，兌港元則低見4.7411，現報4.7615。

記者：廖毅然

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