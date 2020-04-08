近期環球市場均受新冠肺炎疫情影響，安樂工程（1977）執行董事羅威德今日在業績的電話會議上表示，其運作受工地停工波及下，影響原材料運送至工地，近期無論材料廠及工人均已全面復工，最終對業務的影響，集團仍然在評估中。不過，由於集團手上有94億元合約在手，按年增長逾兩成，加上今年首季的開標合約的金額較去年為大，因此對今年業務表現仍樂觀。此前競爭事務委員會介入調查後，他們會本著合法、守法及透明去行事，並已徵詢法律意見，增加員工培訓，及製訂内部指引，之後業務仍運作正常。

羅威德又指，競委會調查圍標事件，目前所見，未致對營運成本提高。在事件後，他未見到有員工停止工作，他們只是調動有關員工做其他工作，被調職者亦只涉及兩人。集團已找來律師，向員工講解具體守則。

在疫情方面，除了中港的工地運送等運作受影響外，羅威德稱，集團最近提出以2.78億元代價收購的美國紐約電梯公司TEI共51%股權，其經營所在正處於疫情爆發震央，但因為TEI本身正服務當地的商業機構、醫院及醫療中心，為關鍵的工作者，因此在疫情初期受一定影響後，近期已經有客人要求加速完成工程。

主席潘樂陶補充，集團除了收購TEI之外，亦有進軍尼泊爾市場，但是因為其剛初步走出去，因此難言將來海外業務佔比達到多少水平。未來集團在海外市場，會找更多電梯保養項目，及運用其在環境工程的專利技術，和國企或央企到海外拓展。安樂工程亦會考慮，以工程總承包（EPC）工程、BOT（建造、營運及移交）甚至PPP（公私營伙伴）形式，和國企及央企合作打開一帶一路市場。近期其更與內地與鐵路有關的機構合作，到巴西、墨西哥甚至埃及落標參與當地項目。

同時，潘樂陶又指，集團會在現有2400人團隊之外，每年增聘40名大學生及30名學徒，確保有足夠人手配合擴展。

至於在減持南京的精密空調業務方面，潘樂陶稱，現時該業務的市值達41億元人民幣，若將來能夠出售約3%權益套現1億多元，有望鞏固現金水平支持業務發展。就算成功進行交易，亦料最快在今年度才完成入賬。南京的廠房亦計劃加大投資，增加廠房面積4000平方米，將產能加大三分之一。

其他報道

【連環自爆】接力瑞幸 好未來教育自爆造假

【有片：選股王】中芯短線升勢過急 待其回氣至呢個水平可吸

【限聚令】醫思醫療按指示暫關純美容服務

【新冠肺炎】縱橫遊取消所有日本團至下月底 料影響首季財務表現

【難逃減薪】彭博社：Tesla減薪30% 美國工廠預計下月復工

【月度數據】合景泰富3月合約銷售額按年減少2.2%

【港股午市】港股回吐239點 匯控逆市揚 神州租車挫近一成

【A股午市】三大指數低收 滬指一度跌至2800點邊緣