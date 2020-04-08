【連環自爆】接力瑞幸 好未來教育自爆造假
文章日期：2020年4月8日 14:18
瑞幸咖啡上周自爆造假後，再有中概股、在紐交所上市的中國教育集團好未來教育（TAL）自爆造假。好未來教育公布，在日常內部審計流程中發現了員工的不當行為，有關員工在公司新推出的「Light Class」業務中存在違規行為，違反公司有關商業行為和內部控制政策。自發現問題後，好未來已立即向報警，該僱員已被當地警察拘留。
根據公司例行內部審計，公司懷疑有關員工與外部供應商合謀，偽造合同文件等，偽造誇大「Light Class」銷售數據。在截至2020年2月29日的財年，「Light Class」銷售佔公司整個財年預測總收入約3至4%。
新未來又指，高度重視商業行為及員工行為的道德規範，對任何非法行為零容忍。公司會一直並繼續保持高水平的公司管理，並遵守證券條例及紐交所的法規，維持透明和及時披露。好未來自爆造假後，股份一度跌超28%。
記者：方楚茵
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