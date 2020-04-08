中芯短線升勢過急 待其回氣至呢個水平可吸

美股昨大漲後回落，港股今早跟隨有回吐，惟內地A股跌幅溫和，對港股帶來支持。恒指低開後最多跌268點，低見23984點喘定，即市反彈至24146點受阻回落，半日收報24013點，跌239點或0.99%；國指跌1.31%。大市半日成交485億元。

內房股有沽壓，融創（1918）跌逾3%，昨天急升的金屬及礦石沽壓亦明顯。消費、消費電子或部件股安踏（2020）、頤海（1579）、舜宇（2382）、小米（1810）回吐逾3%。航空、航運物流股逆市做好，首都機場（0694）、中遠海能（1138）升逾6%，中遠海港（1199）升逾3%。電力及新能源股表現偏強。

不過，半導體股中芯（0981）昨上調2020年一季度收入及毛利率指引，以反映產品需求的增長及產品組合的優化。公司於疫情下仍能上調指引，令市場有驚喜，也顯示國產化、雲端計算需求大，有利半導體行業。

走勢上，中芯股價昨天向上突破13元，今早再借好消息向上挑戰50天線約14.3元，短線升勢過急，宜待稍作回氣於13.5元附近吸納，以提高值博率，而止蝕位放在13元。舜宇逼近120元阻力有回吐，預計10天線約108元有支持，也可留意。

劉思明

明報資深評論員