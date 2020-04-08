醫思醫療（2138）公告，政府今日根據規例發出最新指示，由4月10日凌晨零時起生效至4月23日，須關閉美容院和按摩院。集團將根據指示，暫時停止提供純美容服務，但並非所有美容及養生服務均受到指示影響，集團亦會申請政府資助。

醫思醫療半日報4.32元，升3.85%。集團強調，公司主營非醫院醫療服務，截至去年9月的中期報告，集團醫療、保健及附屬服務和產品佔集團總收入約78.6%，集團亦如常運作，並繼續專注於醫療業務發展。集團認為，雖然政府已實施的規例有各種限制，但這些限制對集團營運沒有重大不利影響，集團亦將採取進一步的成本控制措施，包括但不限於降低管理層薪金。

此外，醫思醫療指，為保障客戶及員工健康與安全，自2月起已實施防疫措施，包括所有人士進入集團處所前，須接受強制體溫檢查，體溫高於攝氏37.3度均不得進入；集團處所內人士任何期間須佩戴適當口罩，集團亦提供酒精及洗手液。

記者：陳子凌

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