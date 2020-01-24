美股走強，港股今早跟隨高開，惟恒指兩日累升逾千點後顯疲態，一度回吐最多268點，跌穿24000關口，低見23984點，收市險守2萬4關口，半日跌239點或0.99%，報24013點，成交金額485億元；國指跌128點或1.31%，報9718點。

友邦（1299）領跌大市，半日跌1.1%，收報71.85元；其次為騰訊（0700），跌0.98%，收報383.8元。藍籌中匯控（0005）表現最好，該股逆市走高，半日升0.37%，收報40.3元；舜宇（2382）表現最差，跌3.19%，收報112.3元。

內地新冠肺炎疫情有緩和跡象，武漢今起解封，利好航空板塊。國航（0753）收報5.08元，升1.6%；東航（0670）收報2.85元，升0.71%；南航（1055）收報3.44元，無升跌。國泰（0293）收報8.57元，升0.82%。

外電報道，瑞幸創始人陸正耀保證金貸款違約，神州租車（0699）急挫，收報2.39元，跌9.13%。

其餘個股方面，永利澳門（1128）料首季經營收益最多挫44%，收市報12.26元，跌0.8%。其餘濠賭股亦受壓，金沙中國（1928）跌0.35%，收報28.5元；銀娛（0027）跌2.72%，收報44.75元。

連日獲李嘉誠父子增持的長和（0001）及長實（1113），股價半日分別跌1.74%及平收，收報56.6元及45.95元。

吉利汽車（0175）公布，集團3月之總銷量7.3萬部，較去年同期減少約41%，收市跌1.4%，報11.3元。

中海外（0688）公布，今年3月，集團錄合約物業銷售金額按年增加7%，半日收報26.15元，升0.19%。

中芯國際（0981）宣布，上調今年首季的收入和毛利率指引，半日大升6.18%，收報14.1元。

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