美股回吐，港股今早亦見疲軟，恒指低開61點或0.26%，報24191點，成交金額27億元；國指今早低開31點或0.32%，報9815點。

建行（0939）領跌大市，開市跌1.11%，報6.23元，拖低恒指22點。藍籌中內需股旺旺（0151）表現最好，開市升2.56%，報6.01元；銀娛（0027）表現最弱，跌2.5%，開報44.85元。

重磅股方面，騰訊（0700）升0.05%，收報387.8元，匯控（0005）連升兩日後靠穩，開市無升跌，報40.15元。

油價反覆下跌，三桶油普遍走低，中石化（0386）無升跌，報4.03元；中石油（0857）跌0.33%，報2.98元；中海油（0883）跌1.01%，報8.85元。

永利澳門（1128）料首季經營收益最多挫44%，開市報12.36元，無升跌。其餘濠賭股走低，金沙中國（1928）跌0.52%，報28.45元；銀娛（0027）跌2.5%，報44.85元

其餘個股方面，李嘉誠父子以近8400萬元增持長實（1113）195.9萬股，及以528.32萬元購入長和（0001）10.15萬股。長實今早跌0.87%，報45.55元；長和跌0.69%，開報57.2元。

吉利汽車（0175）公布，集團3月之總銷量7.3萬部，較去年同期減少約41%，開市報11.3元，跌1.39%

中海外（0688）公布，今年3月，集團錄合約物業銷售金額按年增加7%，該股開市報26.4元，升1.15%

中芯國際（0981）宣布，上調今年首季的收入和毛利率指引，開市報13.9元，升4.7%。