【開市焦點】美股向下 港股ADR跌221點
文章日期：2020年4月8日 08:56
美股三大指數回吐，港股ADR跌221點或0.92%，報24031點，個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌1.05%，折合報383.53元；匯控（0005）跌1.14%，折合報39.69元；建行（0939）跌1.18%，折合報6.23元。
今日焦點股份可留意：
吉利汽車（0175）公布，集團3月之總銷量7.3萬部，較去年同期減少約41%，惟按月增長約2.45倍。首季總銷量為20.6萬部，較去年同期減少約44%，並達至今年全年銷量目標141萬部之15%。
中海外（0688）公布，今年3月，集團錄合約物業銷售金額約267.74億元人民幣，已售樓面面積約為149.61萬平方米，分別按年增加7%及增加 11.8%。
李嘉誠父子以近8400萬元增持長實（1113）195.9萬股，及以528.32萬元購入長和（0001）10.15萬股。
中芯國際（0981）宣布，上調今年首季的收入和毛利率指引，收入按季增幅由原先預計的零增長至增2%，上調為6%至8%；毛利率指引則由原先的21%至23%，上調為25%至27%。