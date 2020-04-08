市場評估多個主要國家的疫情是否正在緩和，美股大幅波動，道指曾升最多937點或4.1%，收市倒跌，標普500指數亦倒跌，該指數曾升3.5%，一度觸及較3月23日低點高20%的水平，達到技術上的牛市。法國和意大利的病例增長放緩，歐股向上。再有中概股出事，好未來在內部審計中發現「員工不當行為」，懷疑涉事員工與外部供應商合謀通過偽造合同和其他文件來虛假誇大銷售，收市後延長時段瀉17.2%。

道瓊斯工業平均指數收市跌26.13點，或跌0.12%。標準普爾500指數收市跌4.27點，或跌0.16%。納斯達克綜合指數收市跌25.98點，或跌0.33%。

陶氏是升幅最大的道指成份股，收報32.33美元，升1.79美元或5.86%，高位升最多4.53美元或14.83%，低位則升1.27美元或4.16%。

科技股方面，蘋果收市報259.43美元，跌1.16%，谷歌母公司Alphabet收市報1182.56美元，跌0.05%，亞馬遜收市報2011.6美元，升0.7%，Facebook收市報168.83美元，升1.98%。

德國DAX指數收市升2.79%，報10356.7點；法國CAC 40指數收市升2.12%，報4438.27點；英國富時100指數收市升2.19%，報5704.45點。