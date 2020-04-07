中國國務院總理李克強今日召開國務院常務會議，針對全球疫情蔓延的嚴峻形勢，決定將第127屆廣交會延至6月中下旬，並以網上形式舉辦，邀請海內外客商在線展示產品，運用信息技術提供全天候網上推介、供採對接、在線洽談等服務，讓中外客商足不出戶下訂單、做生意。

會議亦提出，在傳統外貿受到疫情較大衝擊下，增設跨境電子商務綜合試驗區，在已設立59個跨境電商綜合試驗區基礎上，再新設46個跨境電商綜合試驗區。同時對區內跨境電商零售出口貨物按規定免徵增值稅和消費稅、企業所得稅核定徵收等支持政策，研究將具備條件的綜試區所在城市，納入跨境電商零售進口試點範圍，支持企業共建共享海外倉。

另外，會議指出，要支持加工貿易企業紓解困難，一是對加工貿易保稅料件或製成品內銷，年底前暫免徵收緩稅利息；二是將加工貿易企業內銷可選擇按進口料件或按成品繳納關稅的試點，擴大到所有綜合保稅區；三是擴大鼓勵外商投資產業範圍，縮小加工貿易禁止類商品種類。

會議還要求要提升中歐班列等貨運通道能力，承接海運、空運轉移貨源，支持穩定國際供應鏈和復工復產。同時決定將部分已到期的稅收優惠政策延長到2023年底，包括對金融機構向中小企、個體戶、農戶發放100萬元人民幣及以下貸款的利息收入免徵增值稅等。

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