根據證監會公告，負責匯豐投資業務的主要兩基金公司，匯豐投資基金及匯豐環球投資管理因未向匯豐銀行收息，違反基金管理相關規定，遭證監會譴責及罰款350萬元。

證監會調查發現，由匯豐投資基金及匯豐環球投資管理由2010年至2016年期間所管理或提供意見的53隻基金中，部分在匯豐銀行或聯屬公司的計息帳戶內存放了現金，但當中大多數存款卻未曾收到任何利息。

有獨立檢討揭示，2015年1月之前，兩基金公司並未制定程序，以確保基金存放於匯豐銀行及關聯公司的現金，可按照不低於當時商業利率的息率收息。檢討亦發現，雖然兩基金公司設定了既定流程以每日監察基金現金結餘，但該流程未被記錄在任何政策中，且僅有53隻基金中的十隻有監察現金的程序。

證監會認為，兩公司就其基金的現金管理所制訂的內部監控措施和程序不足，且未有管理及盡量減少關連實體與基金投資者之間的利益衝突。

根據證監會公告，匯豐旗下兩間基金公司已同意自願向受影響的基金支付43.3萬美元（約為337.7萬港元），相當於因公司缺失而造成的財務影響。此外，匯豐投資基金及匯豐環球投資管理亦委聘了獨立檢討機構進行檢討，將在9個月內向證監會報告。

匯豐回覆本報查詢，稱匯豐環球投資管理及匯豐投資基金接受監管機構作出的決定，並已加强就管理現金存款的内部監控、程序及慣例。匯豐表示，致力嚴格遵守所有的監管要求，並在內部政策和程序中實行最高標準。

記者：馬迪帆

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