市場對新冠肺炎疫情憂慮情緒緩和，美股期貨升幅擴大，港股高開高收。恒指一度升逾500點，突破上午高位，高見24262點，收市升504點或2.12%，報24253點，連升兩個交易日，成交金額1263億元，較上日增加45.57%；國指升194點或2.02%，報9846點。

友邦（1299）成升市火車頭 ，埋單升2.54%，收報72.65元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，推高大市62點；其次為匯控（0005），收升3.08%，收報40.15元，連升2日。藍籌方面，銀娛（0027）表現最好，升7.35%，收報46元； 藍籌中僅恒生（0011）下跌，挫1.01%，收報137.4元，是表現最差藍籌。

金價升逾7年高，金礦股有支持。招金礦業（1818）收升6.62%，報8.22元；紫金礦業（2899）升6.85%，報3.12元；山東黃金（1787）升6.38%，報20元。

石油股午後重拾升勢，中海油（0883）升0.56%，收報8.94元；中石油（0857）升0.34%，收報2.99元；中石化（0386）升0.5%，收報4.03元 。

神州租車（0699）發通告澄清，指公司並沒持有任何瑞幸咖啡的美國存託股份或其他證券，亦無參與瑞幸咖啡的任何商業交易。該股今早復牌，最高見2.91元，急漲48.47%，收報2.63元，升34.18%。

高銀金融（0530）售啟德住宅地，股價早市一度狂升35%，高見1.9元，收報1.56元，升10.64%。

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