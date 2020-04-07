隨著市況波動日增，高資產淨值客戶的投資需要更趨複雜。匯豐今宣布，將擴展「匯財智富服務」至更多資產類別，包括單位信託基金、債券、股票、外匯、現金及定期存款，為匯豐尚玉客戶提供與機構投資者同級的精密風險分析。同時，該行早前於九龍塘又一城及尖沙咀海洋中心開設兩間全新的匯豐尚玉中心，以配合客戶對財富管理服務的需求。

「匯財智富服務」於去年推出，並採用「阿拉丁財富」技術為匯豐尚玉客戶分析單位信託基金組合，現時服務已拓展至一般多元化投資組合中的主要資產類別，並設有獨特的模擬情境分析及壓力測試；同時匯豐尚玉客戶總監亦會為客戶詳細講解分析報告，並按客戶個人風險及投資偏好建立應對逆市的投資組合。

匯豐亞太區財富管理及個人銀行業務主管，兼香港區財富管理及個人銀行業務主管欣格雷表示，在市場日趨波動的環境下，資訊就是力量，該行擴闊「匯財智富服務」的分析範疇，涵蓋客戶財富組合中主要的流動資產類別，有助提升客戶對風險的認知及控制，同時相信客戶掌握更多資訊，並根據個人風險及投資偏好而選擇合適的投資策略，可以減輕對市況不明朗的憂慮。

匯豐香港區財富管理及個人銀行業務客戶體驗策劃及市場主管許長虹指出，「匯財智富服務」為客戶提供更多資訊，有助他們作出合適的投資決定，從而實踐長遠的財務目標，包括財富增長、退休準備及為家庭計劃更充裕的未來等。

記者：溫藹紅

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