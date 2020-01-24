視頻會議軟件公司Zoom Video Communications（簡稱Zoom）過去一個月曾因疫情帶動服務需求，刺激股價飛漲。不過在傳出用戶私隱外泄、黑客視其為攻擊目標等消息後，正承受監管機構及政界的的壓力，並被華爾街分析師紛紛下調評級，股價昨跌4%至122美元，較近期所創的160美元以上高位大幅回落，不過仍較疫情前的股價高出10多美元。

聯邦調查局（FBI）上周發出警告，稱Zoom提供的視頻會議服務可能受到「Zoom-Bombing」惡作劇攻擊，令用戶被淫褻、仇恨信息干擾。部分Zoom用戶上月底入稟加州法院提出集體訴訟，指控Zoom違反加州的數據保護法，未獲用戶同意與facebook共享數據，向其提出索償。

Zoom創辦人兼行政總裁袁征上周三（1日）向用戶發出聲明，為近日服務所發生的問題致歉，承諾會作出改善。袁征表示，Zoom的每日用戶數量從去年12月的1000萬，急增至3月的2億。他解釋，Zoom的原本設計是為有充份IT支援的大型企業提供服務，設計產品時沒有預見短時間內全球會有大量在家工作、學習和社交需求，各種意想不到的使用方式，為Zoom帶來無法預料的挑戰。他承認Zoom沒有達至用戶對私隱安全的期望，並承諾盡快解決相關問題。

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