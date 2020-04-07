有「中國星巴克」之稱的內地連鎖咖啡店瑞幸咖啡爆出財務造假醜聞後，事件牽及內地險企。內媒報道，目前美國已有多家律所將對瑞幸咖啡和特定管理人員提起訴訟，瑞幸咖啡向相關保險公司提出了董責險理賠申請。

資料顯示，瑞幸咖啡在赴美上市前投保了董責險，總保額達2500萬美元(約1.95億港元)，內地有多家保險公司以共保體的形式參與此次承保。

據悉，瑞幸咖啡董責險保單組成的「共保體」共有4層，總保額達2500萬美元。「底層共保體」由8家中資公司組成，保額1000萬美元。中國平安產險是底層首席承保方，承保底層份額達到30%。

德國通用再保險上海分公司責任險中國區負責人王民表示，當損失達到約定額度後，「底層」將被擊破，再由緊接著的「超賠層」承保公司繼續賠付，故「底層」承保公司往往受到影響最大。惟董責險並非萬能，對於被保險人的故意違法行為，保險公司可以拒絕承保。

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