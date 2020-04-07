四大會計行之一畢馬威今日發布對全年人才市場及薪酬的展望，惟因調查於1月上旬新冠肺炎大範圍爆發前進行，有發言人直言，結果較現時情況為樂觀。根據調查，按行業分類，有逾五成受訪科技企業計劃在今年增加員工人數，金融、專業服務及公用行業招聘情況穩定，均有約兩至三成企業計劃請人，而消費行業企業在疫情爆發之前，已有高達41%計劃在年內進行裁員。

調查結果根據訪問近570間企業得出。畢馬威中國個人服務主管合夥人施禮信（Murray Sarelius）表示，儘管疫情爆發改變了大環境，但該行預期上述調查得出的趨勢依然有效。他解釋，科技企業加速擴張的基本面並未改變，主要是因為各類企業數字化的趨勢均日益加強，因此預計科企未來仍在招聘方面處於主導地位，而近期的「在家工作」潮亦證明了這一點。

他續指，就其與客戶的交流中了解到，有部分公司現時停止招聘或凍結員工人數，但認為肺炎的影響僅屬暫時，調查結果可以看作是疫情結束後將呈現的趨勢。

調查亦在疫情爆發前，對500名身處香港的各行業管理層及員工進行訪問。就轉工加薪預期而言，去年曾改變工作的受訪者中，有71%曾預期轉工後，可獲較前一份工作人工不少於兩成的加薪，但最後僅有約32%的人士如願以償。

未轉工的受訪者方面，兩成去年全年無加薪，44%受訪者加薪幅度介乎3%至5%之間。按行業來分，從事專業服務行業的受訪者，去年有五成均獲得高0%的加薪。花紅方面，逾八成受訪者獲得花紅，來自科企的受訪者更有九成獲花紅。

行政人員招聘服務總監許秀芝表示，今年薪水升幅方面要視乎不同職業，觀察到現時市場對從事監管工作、反洗錢等合規方面的人才較有需要，此外因應近期的市場波動，對於規劃投資風險方面的專才人士亦有一定需求。

記者：馬迪帆

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