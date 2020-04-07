《蘋果日報》報導，身兼「匯豐小股東權益大聯盟」發起人的香港中小型業主會創辦人呂宇健（Ken Sir），開班教導學員不斷高風險的投資方法借貸買入匯控（0005），現因匯控取消派息大幅令學員大幅虧損。呂宇健在聯盟的facebook群組以公開信回應指報道偏頗，只是放大了他其中的一個業務，對此深表遺憾。

呂宇健表示，小股東選擇以匯控作為收息工具，是因為銀行多次強調其穩定派息政策。但匯控出爾反爾，除淨後不派息，因此決定站出來為此發聲。但《蘋果日報》報道最終的報導只是放大了其中的一個業務，從而模糊了是次記者會的焦點和原意。呂宇健表示，不希望因為他的出席而令傳媒失焦，應該將重點放回為一眾小股東爭取應有的權益。

不過他亦指從來沒有百分百穩贏的投資工具，駕馭到風險才能取得相應的回報，似在回應教授以高槓桿方式借錢買匯控收息的指控。

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