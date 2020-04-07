昨日外電有報導稱，曾為瑞幸咖啡IPO進行包銷工作的投行瑞信（Credit Suisse），將退出大型IPO內地初創微醫（WeDoctor）保薦工作。今日內地傳媒《一線》再度引消息指，花旗有可能代替瑞信，成為微醫在香港上市的保薦人之一。

根據早前報導，微醫預計今年年底前在港掛牌，集資最多10億美元（約78億港元間），有望成為年初至今最大型IPO。有報導指出，微醫早前挑選了摩根大通、招銀國際及瑞信作為在香港上市的聯席保薦人。瑞信對《一線》報道未有置評，微醫則表示「關於保薦人的選擇仍在推進，將嚴謹選擇誠信可靠的合作伙伴」。

微醫為內地互聯網醫療初創，旗下有微醫療、微醫藥等板塊，於最新一輪融資輪中估值55億美元（約429億港元），其前期大型投資者包括騰訊（0700）。今年2月中傳出，微醫聘請友邦保險（1299）前區域首席執行官蔡強任職首席財務官，負責IPO財務，有意加速上市進程。

記者：馬迪帆

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