【私隱問題】台灣行政院禁止公務機關及特定非公務機關使用ZOOM
文章日期：2020年4月7日 13:11
台灣行政院禁止公務機關及特定非公務機關使用ZOOM。
疫情之下增加對即時視像會議需求，軟件ZOOM亦因疫情而廣為使用，刺激股價急升推高創辦人袁征身家升77%，並成為胡潤榜疫市下的贏家。不過，隨著私隱問題發酵，股價由高位回落，昨日美股收市跌4.1%，延長時段跌2.3%。
台灣行政院資通安全處剛公布，行政院通函各公務機關及特定非公務機關遵守視訊軟體的使用規範，各機關若因業務需求必須召開遠端視訊會議，不應使用具資通安全疑慮的產品，例如ZOOM。若因情況特殊或國際交流需要，必須使用視訊軟體，目前各主要國際資訊服務商在疫情期間，均有提供免費軟體，例如Google或微軟等，各機關在資安風險評估下，可酌予考量運用。
較早前，美國紐約市教育部稱基於安全和私隱考慮，呼籲學校停用有關程式作網上教學之用，並會安排師生轉用其他替代軟件。程式早前被揭把用戶部分資料傳送到facebook後，又承認曾錯誤地把數據分流到中國，令外界質疑該程式的保安能力。
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