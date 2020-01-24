恒指24000點得而復失 神州租車曾飈近5成

市場憧憬疫情緩和，美股做好，加上A股復市後走強，港股半日高開高收。恒指開市已收復24000點，高位見過24098點，惟中午尾市升幅收窄，24000點得而復失，半日升66點或0.28%，報23815點，成交金額655億元；國指升28點或0.3%，報9681點。

匯控（0005）邁向二連揚，半日領升大市，中午升0.9%，收報39.3元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，推高大市17點。騰訊（0700）同樣走強，升0.42%，收報383元；友邦（1299）升0.14%，收報70.95元。

藍籌中以內需股旺旺（0151）最強，半日升5.85%，收報5.79元；其次為舜宇（2382）升3.45%，收報113.8元。太古（0019）表現最差，中午跌3.97%，收報49.6元。

隔夜國際油價下跌，石油股回吐。中海油（0883）跌1.69%，收報8.74元；中石油（0857）跌2.35%，收報2.91元；中石化（0386）跌2.49%，收報3.91元。

神州租車（0699）發通告澄清，指公司並沒持有任何瑞幸咖啡的美國存託股份或其他證券，亦無參與瑞幸咖啡的任何商業交易。該股今早復牌，最高見2.91元，急漲48.47%，收報2.66元，升35.71%。

高銀金融（0530）售啟德住宅地，股價一度狂升35%，高見1.9元，半日收報1.64元，升16.31%。

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