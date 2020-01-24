國際貨幣基金組織(IMF)表示，雖然中國經濟復蘇有限，但中國有令人鼓舞的跡象，表明遏制措施可以成功控制疫情，並為經濟活動的恢復鋪平道路，惟疫情未來演變路徑存在巨大不確定性，不能排除疫情在中國和其他國家復發的可能性。

IMF在其官方博客中撰文表示，中國是首個受新冠病毒影響的國家，目前歐洲國家如意大利、西班牙和法國，正處於大流行的嚴重階段，而美國的病例數目亦迅速增加，在許多新興市場和發展中經濟體中流行病似乎才剛剛開始。

文章指，目前美國經濟受到打擊的「速度和嚴重程度前所未見」，又指出在3月的最後兩周，美國初請失業金人數已接近1000萬，增幅甚至超過全球金融危機最嚴重時期。

文章又指，疫情造成的破壞正開始波及整個新興市場，最新PMI數據顯示，許多國家的製造業產出大幅放緩。

不過，IMF稱，儘管外部需求疲軟，但中國在今年初急劇下降後，其PMI有所改善。在今年早些時候大幅下降後，中國PMI出現小幅改善，且反映每日大氣中二氧化氮濃度的衛星數據，一個衡量工業和運輸活動的指標，顯示遏制措施正在逐漸減少。

IMF呼籲，需要採取協調一致的衛生和經濟政策而努力。IMF與其他伙伴合作，正在竭盡所能，以確保通過緊急融資，政策建議和技術援助為受災國家提供快速支持。

其他報道

【股份異動】神州租車復牌曾飈近兩成 澄清無持瑞幸咖啡股份

【巨擘業績】三星電子首季營業潤增3% 勝預期

【峰迴路轉】3M：將1.6億個N95口罩運往美國

【開市焦點】港股ADR亦升210點 神州租車復牌