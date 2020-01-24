永發置業（0287）公布，於4月3日至6日期間，悉售其以往分別以買賣用途及策略性投資方式持有之匯控（0005）股份，料虧損共720萬元。為匯控公布停派息後首間因為沽售匯控並公布錄得虧損的上市公司。

永發出售股份當中，37.2萬股為持作買賣用途，套現1416萬元，分兩日出售，4月3日的每股平均價為37.88元，涉20萬股，而4月6日出售17.2萬股，均價38.26元。策略性持有的38.1萬股亦於4月6日以均價38.68元出售，套現1476萬元。所有股份共計套現2893.6萬元。相關股份數為正好等如其截至3月底止的匯控持股，意味今次是悉數出售持股。

公司指，該批37.2萬股持作買賣用途的股份，投資成本和公平值為3020萬元和1643萬元，今次出售虧損預期為230萬元。而38.1萬股策略投資股份，投資成本和公平值為1963.2萬元及1685.4萬元，是次出售將錄得490萬元虧損。兩批股份共計虧損720萬元。

另外，交易後股息收入將減少約280萬元。

永發指，今次交易是基於匯控宣布今年內停止派息，董事在檢討公司在金融部份的策略後，認為該等交易對集團最有利。所得款項淨額將用作集團的一般營運資金。

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