【開市焦點】港股ADR亦升210點 神州租車復牌
文章日期：2020年4月7日 08:54
美股三大指數受多地疫情緩和而大幅上升，港股ADR亦升210點或0.88%，報23960點，個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升1.51%，折合報387.16元；匯控（0005）升1.23%，折合報39.43元；建行（0939）升0.71%，折合報6.26元。
今日焦點股份可留意：
神州租車（0699）稱，沒有持有任何瑞幸咖啡的美國存託股份或其他證券，並無參與瑞幸咖啡的任何商業交易。今早復牌。
永發置業（0287）公布，出售其以往分別以買賣用途及策略性投資方式持有的匯控（0005）股份，涉及共75.4萬股，套現2893.6萬元。
高銀金融（0530）上月出通告擬出售該公司擁有、於2018年11月以89.06億元投得的啟德跑道區4B區4號住宅地皮，公司昨晚出通告，已接受該要約。公司正與有關方面就該建議交易之合規事宜進行諮訽工作。公司於適當及必要時候另行再作公佈。
耀才證券（1428）收市後發盈喜，預計截至今年3月底止純利為4.73億元，按年上升7.3%。
龍湖集團（0960）公布，獲大股東吳亞軍旗下家族信託Charm Talent於四月二日在公開市場增持100萬股，增持平均價約每股37.431元，緊隨收購事項後，Charm Talent持有近26.328億股或公司已發行股本約43.95%。
標準普爾發表最新報告，將中華煤氣（0003）的展望評級調低，由穩定轉為負面，但維持其評級為A。該行認為，煤氣在2019年度的營運現金流持平，但是債務卻增加中，並到達一定規模，估計其核心信貸指標只餘最少的財務及信貸評級空間可供其操作。其相信，新冠肺炎疫情、低油價及香港的冬天較為温暖，均會拖慢煤氣的復甦步伐。
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