歐美多個新冠肺炎重災區初步出現疫情緩和跡象，例如法國新增病例數量似乎趨於穩定、意大利公佈新增病例數為近三周以來最低，加上有傳美國下一輪刺激計劃規模至少為1萬億美元、聯儲局將向銀行提供以小企業管理局薪資保障計劃貸款為擔保的定期融資，多項利好因素之下，美股創下近兩周最大漲幅。

道瓊斯工業平均指數收市升1627.46點，或升7.73%。標準普爾500指數收市升175.03點，或升7.03%。納斯達克綜合指數收市升540.15點，或升7.33%。

陶氏是升幅最大的道指成份股，收報30.54美元，升2.57美元或9.19%，升最多3.01美元或10.76%。

科技股方面，蘋果收市報262.47美元，升8.72%，谷歌母公司Alphabet收市報1183.19美元，升8.28%，亞馬遜收市報1997.59美元，升4.77%，Facebook收市報165.55美元，升7.37%。

德國DAX指數收市升5.77%，報10075.17點；法國CAC 40指數收市升4.61%，報4346.14點；英國富時100指數收市升3.08%，報5582.39點。