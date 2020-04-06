內房佳兆業（1638）公布，委任主席郭英成之長子郭曉群為執董，現年28歲的郭曉群為集團上海地區主席及總裁，負責監督集團的業務，包括併購、物業發展及投融資，以及於上海的業務發展。

郭曉群自2018年5月至今年3月擔任佳兆業的上海地區地產及財富管理副總裁，自3月起被委任為集團上海地區主席。他將收取每年稅前100萬元薪金及董事袍金。

郭英成的長子郭曉群最為人熟悉的要數近年他參與「康宏（1019）爭奪戰」。2017年中的一場「粉塵事件」觸發細價股股價大跌，有傳導致被稱為「殼股玩家」的康宏前執董曹貴子損失慘重，廉證公署更曾到康宏辦公室搜證。

其後，郭曉群自2017年7月起開始密密增持康宏，並在8月一躍而成主要股東，持股29.91%，並在同年11月動議罷免曹貴子、王利民及吳榮輝等8名康宏董事，以及持股近29.98%的台灣幫富邦提議兩名新董事的議案，又要求委任張潤深等5名董事。

其後，郭曉群及富邦雙方更派代表在多次股東會上角力。最終雙方更將爭奪康宏股權的戰火搬至法庭。而事件亦曾牽涉另一富豪兼郭英成好友、有「玩具大王」之稱的蔡志明，富邦一方曾表示，郭氏購股的逾八億元資金，是由「玩具大王」蔡志明無抵押貸出等。

不過，蔡志明曾否認上述說法﹔佳兆業亦曾公開表示，康宏純粹為郭曉群的個人投資，與佳兆業無關。但在郭曉群以證人身分出席審訊時，郭英成亦陪同出席，其後亦在業績會上表示對兒子「做乜都支持」。

除了委任郭曉群，集團又同時委任李海鳴為執董，他為首席營運官，負責集團房地產分部的管理及投資。同時，翁昊及鄭毅辭任執董一職，以投放更多時間處理彼等個人事務。鄭毅為佳兆業前總裁及同系的佳雲科技董事長，去年12月鄭毅亦辭去佳雲科技董事長職務，並由郭曉群接任。

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