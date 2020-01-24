環球股市動盪下，本港強積金3月份表現亦受拖累。據理柏數據顯示，3月份強積金平均錄得虧損7.34%。若以今年首3個月，累計蝕10.96%。

以去年底強積金資產淨值9695億元，並以僱員和自僱人士登記人數284.7萬人來計，即每個供款市民在3月單月強積金賬面平均蝕24995元；今年首3個月累計，每人賬面則蝕37322元。

大部份資產類別上月均「見紅」，唯獨是港元債券類別錄得0.75%回報。在各個類別中，虧損最少為港元貨幣、其他貨幣市場及環球債券，分別虧損0.05%、1.12%及1.41%；虧損最大的則是歐洲股票及亞太區（除日本外）股票市場，虧損分別為15.57%及14.21%。

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