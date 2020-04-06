友邦香港宣布，有見新型冠狀病毒於全球不斷蔓延，公司將為港澳市民、友邦香港及澳門個人及團體保險客戶及其家人提供免費新型肺炎保障，保障包括客戶若不幸確診新型冠狀病毒，並入院接受治療，即可獲發「診斷賠償」1.5萬元；若因染上冠狀病毒而不幸離世，將再獲發放15萬元的「恩恤金」。

友邦香港指，由即日起至6月30日，港澳居民只須下載「友聯繫」流動應用程式，並登記成為新用戶，填妥網上註冊表格後將收到一封確認電郵，客戶及兩名18歲以下的子女便可享有上述的免費新型肺炎保障，登記名額為100萬個。

友邦香港及澳門首席執行官顧培德先生表示，是次疫情為艱巨挑戰，但深信如果社會上每一員都克盡己任，指同心合力定可跨過任何障礙，因此友邦香港此時進一步擴大保障範圍，讓港澳居民有機會獲得免費保障。

其他報道

【神之發債】巴郡再發日圓債 票面息率高日公債1厘

【新冠肺炎】新世界設自助口罩提取機 派至少200萬個口罩予基層

【疫情蔓延】中銀人壽鄧子平：生意影響第二季反映 將拓東南亞市場

【公司業績】葉氏化工股息回報逾8%好過匯控 月中推消毒搓手液

【一場誤會】網傳耀才交易APP午後未能登入 公司指客戶網速不一

【港股收市】傳油組接近達成協議 港股收漲逾500點 匯控終止七連跌

【調低評級】標普將煤氣展望評級調低至負面

FB